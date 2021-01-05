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    • 05.01.2021 16:09
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    CANLI | - canlı anlatım izle

    Süper Lig'de oynadığı 15 karşılaşmada sadece tek yenilgi alan ve zirve mücadelesinde bulunan ligin flaş ekiplerinden , evinde 'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de yer alıyor...

    CANLI | Gaziantep FK - Ankaragücü

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Gaziantep FK evinde oynayacağı mücadelede mutlak 3 puanı cebine koymak isterken, Ankaragücü düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

    GAZİANTEP FK - ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ
    Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Tosca, Kana-Biyik, Morais, Jefferson, Maxim, Kozulj; Muhammet Demir, Kenan Özer
    Ankaragücü: Friedrich, Atakan, Sarlija, Erdi, Atila; Voca, Lukasik, Saba, Endri Cekici, Paintsil, Bolingi

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