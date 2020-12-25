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    • Spor
    • 25.12.2020 Gazete
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    Fener’de hedef yeniden ! Kanatlara taze kan geliyor

    ’in ilk yarısında yaşanan sakatlıklar nedeniyle geniş kadroyu tam olarak kullanamayan , ocak ayında kanatlara bir takviye daha yapmayı planlıyor. Yaz aylarında gündeme gelen ve haziranda ile sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki ’in menajeri ile yeniden temasa geçildi.

    Fener’de hedef yeniden Samuel

    Süper Lig'in ilk yarısında yaşanan sakatlıklar nedeniyle geniş kadroyu tam olarak kullanamayan Fenerbahçe, ocak ayında kanatlara bir takviye daha yapmayı planlıyor.

    Yaz aylarında gündeme gelen ve haziranda QPR ile sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki Bright Osayi Samuel'in menajeri ile yeniden temasa geçildi.

    HAZİRAN AYINDA SERBEST


    Nijerya asıllı İngiliz oyuncunun Championship'te mücadele eden QPR ile sözleşme uzatmadığı ve tekliflere açık olduğu öğrenildi. İngiliz ekibinin bonservis bedeli istememesi ya da sembolik bir rakama razı olması durumunda Samuel kadroya katılacak.

    EROL BULUT ONAYI VERDİ


    Samuel'in her iki kanatta da oynayabiliyor olması, çalım yeteneği, ikili mücadelelerdeki fizik avantajı ve topu saklamadaki hünerleri tercih nedeni. Samuel teknik direktör Erol Bulut'un da onayladığı bir oyuncu.
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