HAZİRAN AYINDA SERBEST



Nijerya asıllı İngiliz oyuncunun Championship'te mücadele eden QPR ile sözleşme uzatmadığı ve tekliflere açık olduğu öğrenildi. İngiliz ekibinin bonservis bedeli istememesi ya da sembolik bir rakama razı olması durumunda Samuel kadroya katılacak.