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    • 05.01.2021 16:03
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    ! Milli yıldız e yakalandı

    haberine göre Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu 'nın testinin pozitif çıktığı açıklandı. Lille teknik direktörü Galtier, Yusuf ve Zeki Çelik'in koronavirüs nedeniyle Angers maçında forma giyemeyeceğini söyledi.

    Milli yıldız koronavirüse yakalandı

    Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu 'nın testinin pozitif çıktığı açıklandı. Lille teknik direktörü Galtier, Yusuf ve Zeki Çelik'in koronavirüs nedeniyle Angers maçında forma giyemeyeceğini söyledi.

    REKOR BEDELLE TRANSFER OLMUŞTU
    Trabzon'da fırtınalar estiren Yazıcı, Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmiş ve geçtiğimiz sezon rekor bir bedelle Fransa'nın Lille takımına transfer olmuştu. Özellikle bu sezon ligde ve Avrupa'da sergilediği başarılı performansla takdir toplayan Yusuf, Fransa Lig 1'de ve Avrupa'da çıktığı toplam 22 maçta 11 gol 4 asistlik katkı sağladı.

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    Haberler Spor SON DAKİKA! Milli yıldız Yusuf Yazıcı koronavirüse yakalandı