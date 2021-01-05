Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Lille teknik direktörü Galtier, Yusuf ve Zeki Çelik'in koronavirüs nedeniyle Angers maçında forma giyemeyeceğini söyledi.

REKOR BEDELLE TRANSFER OLMUŞTU

Trabzonspor'da fırtınalar estiren Yazıcı, Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmiş ve geçtiğimiz sezon rekor bir bedelle Fransa'nın Lille takımına transfer olmuştu. Özellikle bu sezon ligde ve Avrupa'da sergilediği başarılı performansla takdir toplayan Yusuf, Fransa Lig 1'de ve Avrupa'da çıktığı toplam 22 maçta 11 gol 4 asistlik katkı sağladı.