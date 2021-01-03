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    • Spor
    • 03.01.2021 Gazete
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    sağ kanada aradığı ismi buldu!  transferi bitti bitiyor

    , stoper ve golcü dışında sağ kanat için de arayışlarını bir süredir sürdürüyordu. Sarı-Lacivertli yönetim bir süredir takip etti ’ın oyuncusu için hem kendisine hem de kulübüne resmi teklifte bulundu.

    Bright Osayi bitti bitiyor

    Fenerbahçe, stoper ve golcü dışında sağ kanat için de arayışlarını bir süredir sürdürüyordu. Sarı-Lacivertli yönetim bir süredir takip etti Queens Park Rangers'ın oyuncusu Bright Osayi için hem kendisine hem de kulübüne resmi teklifte bulundu.

    OSAYİ TEKLİFİ KABUL ETTİ


    Haziran'da kontratı bitecek olan ve kulübü ile yeni sözleşme imzalamayan Bright Osayi'nin teklifi kabul ettiği öğrenildi. QPR ile görüşmeler sürüyor. İngiliz kulübü transfere sıcak.

    ÇALIM VE TOP SAKLAMA USTASI


    Çalım ve top saklama yetenekleri üst düzeyde olan, Osayi, F.Bahçe'nin sağ kanattaki eksikliğine çare olabilecek bir oyuncu. 23 yaşında olan Osayi sol kanatta da forma giyebiliyor.

    FENERBAHÇE'NİN TAKİBİNDEYDİ


    Osayi bir süredir Fenerli kurmayların takibindeydi. Osayi için Bulut'tan da onay çıktı.

    OSAYİ İLE REKABET DAHA DA ARTACAK


    Osayi'nin takıma katılmasıyla rekabet daha da artacak. Sağ kanatta Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Ferdi Kadıoğlu da forma giyebiliyordu.
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    Haberler Spor Fenerbahçe sağ kanada aradığı ismi buldu! Bright Osayi transferi bitti bitiyor