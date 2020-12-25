DIAGNE KADRODA YOK

Galatasaray Kulübü, Mbaye Diagne'nin ise tedbir olarak kadroda yer almadığını duyurdu. Sarı kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Mbaye Diagne'nin aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun söz konusu aile bireyiyle hastalık sürecinde direkt teması olmamasına ve bu süre içinde iki gün arayla yapılan her iki testinde de negatif sonuç elde edilmesine rağmen hem takımımızın hem de rakibimizin sağlığını riske atmamak adına oyuncumuz tedbir amacıyla maç kadrosuna alınmamıştır" denildi.