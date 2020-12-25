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    • 25.12.2020 15:18
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    Trabzon derbisi öncesi 'da koronavirüs depremi! Kadrodan çıkarıldı

    Trabzon maçı öncesi şehre giden 'da kamp kadrosu belli oldu. Kadroya ailesinde bir kişide koronavirüs tespit edilen Diagne dahil edilmezken, sakatlıktan dönen Falcao ise kafilede yer aldı.

    Derbi öncesi G.Saray'da korona depremi

    Galatasaray Kulübü, Mbaye Diagne'nin aile bireylerinden birinin 3 gün önce yapılan Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığını, Diagne'nin 2 testinin negatif çıkmasına rağmen tedbir olarak Trabzonspor kafilesinde yer almadığını açıkladı.

    DIAGNE KADRODA YOK
    Galatasaray Kulübü, Mbaye Diagne'nin ise tedbir olarak kadroda yer almadığını duyurdu. Sarı kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Mbaye Diagne'nin aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun söz konusu aile bireyiyle hastalık sürecinde direkt teması olmamasına ve bu süre içinde iki gün arayla yapılan her iki testinde de negatif sonuç elde edilmesine rağmen hem takımımızın hem de rakibimizin sağlığını riske atmamak adına oyuncumuz tedbir amacıyla maç kadrosuna alınmamıştır" denildi.

    FALCAO DÖNDÜ
    Öte yandan sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Radamel Falcao, kadroya döndü. Teknik direktör Fatih Terim, Trabzonspor kafilesinde Kolombiyalı oyuncuya yer verdi.



    Galatasaray'ın Trabzonspor karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

    Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli.
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