Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kavga büyüyor. Galatasaray Fenerahçe'nin 4-1 kazandığı maç sonrası hesabından siyah bir fon paylaşarak kalın harflerle "Futbolda kapkara gece!" dedi. F.Bahçe ise rakibine, "O karanlık; derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!" diyerek FETÖ iması yaptı.
RECEVİC'TEN KADIKÖY GÖNDERMESİ
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik ise 2011-2012'de Kadıköy'deki şampiyonluk kupası fotoğrafını paylaşarak, "Galatasaray karanlıkları aydınlatmasını bilir" ifadesini kullandı.
GERİLİM TARAFTARLARA DA SIÇRADI
İki tarafın karşılıklı sataşmalarından sonra taraftar gurupları da birbirlerine girdi. Taraftarlar attıkları paylaşımla bu kavgayı sürdürdü. Kısa sürede on binlerce mesaj atıldı.