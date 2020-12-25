Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kavga büyüyor. Galatasaray Fenerahçe'nin 4-1 kazandığı maç sonrası hesabından siyah bir fon paylaşarak kalın harflerle "Futbolda kapkara gece!" dedi. F.Bahçe ise rakibine, "O karanlık; derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!" diyerek FETÖ iması yaptı.