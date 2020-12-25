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    • Spor
    • 25.12.2020 Gazete
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    ’ın hocasına çok ağır bir fatura çıkardı

    ’in 13. haftasında oynanan Karagmürük- maçında oyundan atılan ’in cezası belli oldu. Dün toplanan , tecrübeli hocayı 3 ayrı ihlalden 5 maçla cezalandırıldığını açıkladı.

    Terim'e 5 maç ceza

    Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Karagmürük-Galatasaray maçında oyundan atılan Fatih Terim'in cezası belli oldu. Dün toplanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, tecrübeli hocayı 3 ayrı ihlalden 5 maçla cezalandırıldığını açıkladı.

    HAKARETTEN 3 MAÇ CEZA YEDİ


    Terim'e maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na kırmızı kart öncesi sportmenliğe aykırı hareketi ve kırmızı kart sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 maç ceza kesti.

    4 MAÇTA DAHA KULÜBEDE YOK


    Kurul maçın bitiminde sahaya giren başarılı hocaya talimatlara aykırı hareketten 2 maç daha fatura kesti. Terim; Trabzon, Antalya, Konya ve G.Birliği maçlarında kulübede olamayacak.

    1 MAÇ CEZA ALAN MARCAO TRABZON'DA SAHADA


    Teknik direktör Fatih Terim'e verilen 5 maçlık cezanın şokunu yaşayan Galatasaray'a Marcao'dan iyi haber geldi. Karagümrük maçının bitiminde direkt kırmızı kart gören Brezilyalı yıldıza 1 maç ceza geldi. Göztepe önünde cezasını çeken Sambacı, Trabzon deplasmanında forma giyebilecek.
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    Haberler Spor PFDK Galatasaray’ın hocasına çok ağır bir fatura çıkardı