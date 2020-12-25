Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Karagmürük-Galatasaray maçında oyundan atılan Fatih Terim'in cezası belli oldu. Dün toplanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, tecrübeli hocayı 3 ayrı ihlalden 5 maçla cezalandırıldığını açıkladı.
HAKARETTEN 3 MAÇ CEZA YEDİ
Terim'e maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na kırmızı kart öncesi sportmenliğe aykırı hareketi ve kırmızı kart sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 maç ceza kesti.
4 MAÇTA DAHA KULÜBEDE YOK
Kurul maçın bitiminde sahaya giren başarılı hocaya talimatlara aykırı hareketten 2 maç daha fatura kesti. Terim; Trabzon, Antalya, Konya ve G.Birliği maçlarında kulübede olamayacak.
1 MAÇ CEZA ALAN MARCAO TRABZON'DA SAHADA
Teknik direktör Fatih Terim'e verilen 5 maçlık cezanın şokunu yaşayan Galatasaray'a Marcao'dan iyi haber geldi. Karagümrük maçının bitiminde direkt kırmızı kart gören Brezilyalı yıldıza 1 maç ceza geldi. Göztepe önünde cezasını çeken Sambacı, Trabzon deplasmanında forma giyebilecek.