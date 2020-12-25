Galatasaray'da ilk hedef golcü! Transferde isim belli oldu
Son dakika Galatasaray haberleri | Falcao'nun yaşadığı sakatlıklar, Diagne'nin ise istikrarsız performansı nedeniyle ocakta kadrosuna bir golcü daha katmak isteyen Galatasaray, çalışmalara devam ediyor. Başkan Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Transfer yapacağız, birçok girişimimiz var" sözüyle kastettiği ilk isim belli oldu. İşte detaylar...
25.12.2020 09:55
- Son Güncelleme: 25.12.2020 09:57
Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye adım adım yaklaşan Galatasaray'da gözler transfere çevildi. Sarı-kırmızılıların ocak ayında ilk olarak hücum hattını güçlendirmek istediği öğrenildi.
Teknik direktör Fatih Terim, Radamel Falcao'nun sık sık sakatlanması ve Mbaye Diagne'nin de istikrarsız performansı nedeniyle hücum hattına mutlaka takcviye yapılmasını istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, geçtiğimiz gün yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde taraftarlara transfer müjdesi verdi.
Cengiz, yaptığı açıklamada, "Transfer yapacağız ve birçok girişimimiz var. Biz taraftarımızın ne istediğini biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Cengiz ile Terim'in geçtiğimiz günlerde bir toplantı gerçekleştirdiği ve yapılan bu görüşmede transferdeki ilk hedefin belirlendiği ortaya çıktı.