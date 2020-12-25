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Galatasaray'da ilk hedef golcü! Transferde isim belli oldu

Son dakika Galatasaray haberleri | Falcao'nun yaşadığı sakatlıklar, Diagne'nin ise istikrarsız performansı nedeniyle ocakta kadrosuna bir golcü daha katmak isteyen Galatasaray, çalışmalara devam ediyor. Başkan Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Transfer yapacağız, birçok girişimimiz var" sözüyle kastettiği ilk isim belli oldu. İşte detaylar...

25.12.2020 09:55 - Son Güncelleme: 25.12.2020 09:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





