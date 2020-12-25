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    • 25.12.2020 15:06
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    Son dakika: , maçında gören li futbolcu Rafael'in cezasını kaldırdı

    () (), 'in ile oynadığı mücadelede gören Rafael'in cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir'in, Rafael'in cezasının kaldırılmasına yönelik talebinin kabul edildiği belirtildi.

    Rafael'in kırmızı kartı hakkında karar

    (), FK oyuncusu Rafael Pereira da Silva'nın maçında gördüğü ilk sarı kartı ve ikinci sarı nedeniyle gördüğü ı iptal etti.

    PFDK'dan yapılan açıklama şöyle:
    "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 25.12.2020 tarih, 33 sayılı ve MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın başvurusu doğrultusunda yapılan olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.



    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu RAFAEL PEREIRA DA SILVA hakkında, 23.12.2020 tarihinde Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig müsabakasında görmüş olduğu ilk sarı kartın ve 2.sarı kart nedeniyle gördüğü kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin KABULÜNE, FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddesi uyarınca İLK SARI KART, KIRMIZI KART VE CEZAİ UYGULAMALARININ KALDIRILMASINA, Hukuk Müşavirliği tarafından konulan idari tedbirin KALDIRILMASINA, ihraç sonrası eylemleri nedeniyle yargılamanın tedbirsiz olarak DEVAMINA, Karar verilmiştir."

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    Haberler Spor Son dakika: PFDK, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael'in cezasını kaldırdı