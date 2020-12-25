Maxim Tsigalko kimdir? CM efsanesi Tsigalko hayatını kaybetti. Tsigalko neden öldü?

Maxim Tsigalko kimdir? Maxim Tsigalko neden öldü? Ünlü menajerlik oyunu CM serisinden hatırlanan ve oyunda gol rekorlarını alt üst eden CM efsanesi Tsigalko hayatını kaybetti. Gerçek hayattaki futbol kariyeri bekleneni veremeyen Tsigalko hakkında arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı.