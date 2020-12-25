Maxim Tsigalko kimdir? CM efsanesi Tsigalko hayatını kaybetti. Tsigalko neden öldü?

Maxim Tsigalko kimdir? Maxim Tsigalko neden öldü? Ünlü menajerlik oyunu CM serisinden hatırlanan ve oyunda gol rekorlarını alt üst eden CM efsanesi Tsigalko hayatını kaybetti. Gerçek hayattaki futbol kariyeri bekleneni veremeyen Tsigalko hakkında arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı.
MAXIM TSIGALKO KİMDİR?
27 Mayıs 1983 yılında Beyaz Rusya'nın Minsk şehrinde doğan Maxim Tsigalko, futbola Dinamo Minsk altyapısında başladı.
Naftan Novopolotsk, Kaisar, Banants ve Savit Mogilev formalarını da terleten Tsigalko, 2009 yılında 26 yaşında futbol yaşantısına nokta koydu. Kulüp kariyerinde çıktığı 136 maçta 55 golü bulunan Maxim Tsigalko, Belarus Milli Takımı ile çıktığı 2 maçta 1 gol kaydetti.
Futbola Dinamo Minsk takımında başlayan Belaruslu futbolcu Championship Manager 01/02 oyununun efsaneleşen isimlerinden biriydi. Gol rekorlarını alt üst eden Tsigalko gerçek hayatta ise oyundaki kadar başarılı olamamıştı.
MAXIM TSIGALKO NEDEN ÖLDÜ?
Eski futbolcunun neden hayatını kaybettiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.