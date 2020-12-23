Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
Ülker Stadyumu'nda oynanan ve Bahattin Şimşek'in yönettiği karşılaşma sarı-lacivertlilerin 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Zorlu karşılaşmada perde 6. dakikada Mamut Tekdemir'in attığı golle başladı.
Sarı-lacivertliler 45+2. dakikada Nazım Sangare, 60. dakika Marcel Tisserand ve 84. dakikada Luiz Gustavo ve 89. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın golleriyle rakibini mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
2 MAÇ SONRA KAZANDI
Lig'in 12. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0, 13. haftada da deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1'lik skorla boyun eğen Fenerbahçe bu karşılaşma ile mağlubiyet serisine son verdi.
Kanarya bu galibiyet ile puanını 26'ya çıkardı, Başakşehir ise 15 puanda kaldı.
BAŞAKŞEHİR'DE 3 KIRMIZI KART
Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçında oldukça gergin anlar da yaşandı. Turuncu lacivertlilerde teknik direktör Okan Buruk, kırmızı kart görerek saha kenarına gönderilirken, Rafael ile İrfan Can da kırmızı kart gördü ve Başakşehir 9 kişi mücadele etti.
KEMAL ADEMI İLK KEZ 11'DE
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı hücum oyuncusu Kemal Ademi, sarı-lacivertli forma ile ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de yer aldı.
Sarı-lacivertli takımın İsviçre ekibi Basel'den kadrosuna kattığı Ademi, Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir maçta sonradan oyuna girmişti.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 6 DEĞİŞİKLİK
Süper Lig'de geçen haftayı bay geçen ve ligdeki son maçını Gaziantep FK ile oynayan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, o mücadelenin 11'ine göre 5 değişikliğe gitti.
Buruk; Mert Günok, Carlos Ponck, Mehmet Topal, Okechukwu Azubuike, Fredrik Gulbrandsen ve Demba Ba'nın yerine Volkan Babacan, Martin Skrtel, Alexandru Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir ve Danijel Aleksic'i ilk 11'de sahaya sürdü.
Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı sona eren Edin Visca ise yedekler arasında yer aldı.
ÖZKAN SÜMER ANISINA SAYGI DURUŞU
Türk futbolunun ve Trabzonspor'un unutulmaz ismi Özkan Sümer anısına saygı duruşunda bulunuldu.
Bir dönem A Milli Takım'ı da çalıştıran Trabzonspor Kulübünün eski başkan ve teknik direktörlerinden Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle müsabaka öncesinde saygı duruşu gerçekleştirildi.
MAÇTAN NOTLAR
6. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı serbest atışta Epureanu'nun arka direğe aşırdığı topa Skrtel ayak koydu. Direkten dönen topu altıpasın içinde tamamlayan Mahmut Tekdemir, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1
25. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı kornerde kaleci Altay Bayındır'ın yumrukladığı top, ceza sahası dışında İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda Thiam'dan dönen meşin yuvarlak bir kez daha İrfan Can'ın önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden çıkardığı sert şutta top üstten auta çıktı.
27. dakikada Caner Erkin'in sağdan içeriye çevirdiği topa altıpasın içinde Thiam ayak koydu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
40. dakikada Medipol Başakşehir ikinci gole çok yaklaştı. Ani gelişen atakta İrfan Can Kahveci süratle getirdiği topla sol kanattan ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun içeri çevirdiği topu penaltı noktası civarında Hasan Ali Kaldırım kontrol etti. Hasan Ali'nin şutunda Tisserand'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
45+2. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Caner Erkin'in soldan ortasında kaleci Volkan Babacan'ın uzaklaştırmak istediği top altıpasın sağında Nazım Sangare'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden uzak köşeye çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.
53'üncü dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Altay topu uzaklaştırdı. Dönen topla buluşan Crivelli'nin vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı gitti.
60'ıncı dakikada Fenerbahçe farkı 1'e çıkardı. Caner Erkin'in soldan ortasında Tisserand topa kafa vuruşu yaptı. Skrtel'e çarparak dönen topla buluşan Tisserand'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
69'uncu dakikada Medipol Başakşehir 10 kişi kaldı. Topla buluşan Thiam'a yaptığı faul sebebiyle Rafeal sarı kart ile cezalandırıldı. Mücadelenin hakemi Bahattin Şimşek'e sarı kart göstermesinden dolayı tepkisini sürdüren Rafael ikinci sarı kartı görerek oyun dışında kaldı.
71'inci dakikada Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Rafael'e verilen karta itirazından dolayı hakem Bahattin Şimşek tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
73'üncü dakikada Medipol Başakşehir 9 kişi kaldı. Thiam ile Skrtel'in girdiği ikili mücadele sonrasında İrfan Can Kahveci, hakem Bahattin Şimşek'e itirazda bulunarak sarı kart gördü. Hakeme yönelik tepkilerini sürdüren İrfan Can Kahveci ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
84'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Caner'in soldan pasıyla topla buluşan Gustavo'nun ceza sahası için sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.
89'uncu dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Thiam'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mert Hakan, hızla ceza alanına girerek yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluştu: 4-1.
90+1'inci dakikada Ferdi'nin sağdan ortasında ceza sahası içinde yer alan Novak'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.
Mücadele 4-1 Fenerbahçe üstünlüğü ile son buldu.
MÜCADELENİN İLK 11'LERİ
Fenarbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Caner, Sinan, Thiam, Ademi.
Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Deniz Türüç, Chadli, Crivelli