Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe , Medipol Başakşehir mücadelesinde kırmızı kartlat havada uçuştu. Turuncu lacivertlilerde teknik direktör Okan Buruk, İrfan Can Kahveci ve Rafael, kırmızı kartla cezalandırıldı.
9 KİŞİ TAMAMLADI!
Bununla beraber Medipol Başakşehir, mücadeleyi 9 kişi tamamladı.
KIRMIZI KARTLAR NASIL OLDU?
68' RAFAEL: Başakşehir'de Rafael, Fenerbahçeli Thiam'a yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kart gördü.
70' OKAN BURUK: Bunun ardından Teknik Direktör Okan Buruk, saha kenarındaki itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.
73' İRFAN CAN: Başakşehir'de İrfan Can Kahveci üst üste gördüğü sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.