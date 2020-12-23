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    • 23.12.2020 21:19
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    - maçında üst üste 3 çıktı! Rafael, ve ...

    'in 14. haftasında 'de oynanan - maçında oldukça gergin anlar yaşandı. Turuncu lacivertlilerde , görerek saha kenarına gönderilirken, Rafael ile da kırmızı kart gördü ve Başakşehir 9 kişi mücadele etti.

    Üst üste 3 kırmızı kart! Gergin anlar...

    'in 14. haftasında oynanan , mücadelesinde lat havada uçuştu. Turuncu lacivertlilerde , Kahveci ve Rafael, kırmızı kartla cezalandırıldı.

    9 KİŞİ TAMAMLADI!
    Bununla beraber Medipol Başakşehir, mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

    KIRMIZI KARTLAR NASIL OLDU?

    68' RAFAEL: Başakşehir'de Rafael, Fenerbahçeli Thiam'a yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kart gördü.

    70' OKAN BURUK: Bunun ardından Teknik Direktör Okan Buruk, saha kenarındaki itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

    73' İRFAN CAN: Başakşehir'de İrfan Can Kahveci üst üste gördüğü sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

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    Haberler Spor Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçında üst üste 3 kırmızı kart çıktı! Rafael, Okan Buruk ve İrfan Can...