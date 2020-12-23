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    • 24.12.2020 00:08
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    da derbi! ve 'dan karşılıklı paylaşımlar...

    'in 14. haftasında  sahasında  'i 4-1 mağlup etti. Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, Rafael ve  kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maçın ardından "Futbolda kapkara gece!" ifadesiyle paylaşım yaptı. Galatasaray'ın paylaşımına Fenerbahçe'den yanıt geldi.

    Sosyal medyada derbi!

    Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti.

    Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, Rafael ve İrfan Can kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

    FUTBOLDA KAPKARA GECE!
    Maçın ardınan Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından "Futbolda kapkara gece!" ifadesiyle paylaşım yaptı.

    Fenerbahçe, Galatasaray'ın paylaşımına cevap verdi.

    "Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!"
    Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında yer alan ve sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında kullandığı "Futbolda kapkara gece!" ifadesine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!"

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    Haberler Spor Sosyal medyada derbi! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan karşılıklı paylaşımlar...