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    • 23.12.2020 22:31
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    'den maçı sonrası imalı paylaşım: Patlak top...

    'in 14. haftasında sahasında Medipol 'i 4-1 mağlup etti. Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, Rafael ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maçın ardıdnan Başakşehir'den imalı bir paylaşım geldi.

    Başakşehir'den imalı paylaşım

    Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti.

    MAÇIN GOLLERİ
    Kaşılaşmada 6. dakika Mahmut Tekdemir ile öne geçen turuncu-lacivertliler Nazım, Tisserand, Gustavo ve Mert Hakan'ın gollerine engel olamadı ve sahadan 4-1 mağluğ ayrıldı.

    BAŞAKŞEHİR'E 3 KIRMIZI
    Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, Rafael ve İrfan Can kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

    Maçın ardıdnan Başakşehir'den imalı bir paylaşım geldi.

    TOP PATLADI
    Karşılaşmanın ardından Başakşehir sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.

    Başakşehir "MAÇ SONUCU | ..." ifadelerini kullandığı paylaşımda patlak top kullandı.
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    Haberler Spor Başakşehir'den Fenerbahçe maçı sonrası imalı paylaşım: Patlak top...