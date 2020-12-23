Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti.
MAÇIN GOLLERİ
Kaşılaşmada 6. dakika Mahmut Tekdemir ile öne geçen turuncu-lacivertliler Nazım, Tisserand, Gustavo ve Mert Hakan'ın gollerine engel olamadı ve sahadan 4-1 mağluğ ayrıldı.
BAŞAKŞEHİR'E 3 KIRMIZI
Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, Rafael ve İrfan Can kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Maçın ardıdnan Başakşehir'den imalı bir paylaşım geldi.
TOP PATLADI
Karşılaşmanın ardından Başakşehir sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.