Medipol Başakşehir'de Okan Buruk, Rafael ve İrfan Can Kahveci kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.







HER YERDE KIRMIZI KART!

Tecrübeli spor yorumcusu Erman Toroğlu A Spor ekranlarında yayınlanan Takım Oyunu programının canlı yayınında Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.









Luis Gustavo'nun girdiği pozisyonu da değerlendiren Toroğlu, "Gustavo'nun pozisyonu dünyanın her yerinde net kırmızı kart." ifadelerini kullandı.