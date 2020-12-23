Karşılaşmada kendileri aleyhine kararlar verildiğini aktaran Koç, "Tüm takımlar hakem performansından yakınıyorsa, burada bir problem var demektir. 'Bütün takımlar şikayet ediyorsa iyi yapıyoruz' düşüncesi doğru değil. İyi yapmıyorsunuz. TFF'ye biz mektup yazdık, gelin oturalım dedik. Hakemlik zor bir meslek. Seyircili de zordu ama seyircisiz daha da zor. Fenerbahçe'ye dönersek, lütfen biraz daha sabırlı olun, sıkınıtlı günler yaşattık biliyorum ama bu sezon üzerinde bakarsak bu kadar sakat ve sıkıntıya rağmen şu an liderin 1 puan arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Önlerinde uzun bir süreç olduğunu da hatırlatan Koç, şunları kaydetti:

"Taraftarımızdan rica ediyorum, hemen umudunuzu yitirmeyin. Bizim için umut en önemli şey. Sahada hatalarımız oldu. Kaybetseydik 4 maç üst üste mağlubiyet olacaktı. Deplasmanda fobimiz vardı, bu sene orada iyiyiz ama şimdi de içeride fobimiz oldu. 14 günlük ara bize çok fayda sağlayacak. 2-3 güne tüm oyuncularımız dönmüş olacak ve bundan sonraki sürecin bizim için daha hayırlı olacağını düşünüyorum."

"FENERBAHÇE BUGÜN MAÇI BİLEĞİNİN HAKKIYLA KAZANDI"

Ali Koç, Fenerbahçe'nin karşılaşmayı hak ederek kazandığını ifade etti.

Bir basın mensubunun, "Kamuoyunda Fenerbahçe'nin maçı hakem sayesinde kazandığı söyleniyor. Ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Koç, şu yanıtı verdi:

"Pozisyonları tek tek incelemeden bu maç üzerinde konuşmuyorum ama genel hakem performanslarında bir sıkıntı var. Aslında Başakşehir hiç hakem konuşmadan maçı koparabilirdi. 1-0 iken pozisyonları vardı, çok şükür yararlanamadılar. Sonra biz sazı elimize aldık. İkinci yarıdan itibaren 11'e 11 iken de maçta Fenerbahçe'nin üstün bir futbolu vardı. Şöyle bir şey duyuyorum; 'Faulü yapan Skrtel'di, kart alan başka futbolcuydu' onu bilmiyorum ama öyleyse hata olmuştur. Hata konuşacaksak artısıyla eksisiyle bakarsak bu sezon geçen sezon kim daha çok hakem hatasından zarar görmüş, kim daha faydalanmış bu tartışmayı yapan herkese soruyorum. Fenerbahçe bugün maçı bileğinin hakkıyla aldı."

Ali Koç, kazandıkları bazı maçlardan sonra da hakemlerden şikayet ettiklerini hatırlatarak sözlerini tamamladı.