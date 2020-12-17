Fenerbahçe kupada nefes aldı. Ligde geçtiğimiz hafta Malatya'ya yenilen Kanarya, Türkiye Kupası 5. turunda sahasında 2. Lig ekibi Karacabey'i 1-0 yenerek son 16'ya yükseldi ve moral buldu. 11. dakikada Nazım'ın ortasına ters bir vuruş yapan Karacabeyli Onur, topu kendi ağlarına yolladı: 1-0.