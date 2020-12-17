Fenerbahçe kupada nefes aldı. Ligde geçtiğimiz hafta Malatya'ya yenilen Kanarya, Türkiye Kupası 5. turunda sahasında 2. Lig ekibi Karacabey'i 1-0 yenerek son 16'ya yükseldi ve moral buldu. 11. dakikada Nazım'ın ortasına ters bir vuruş yapan Karacabeyli Onur, topu kendi ağlarına yolladı: 1-0.
FENER 28'DE 10 KİŞİ KALDI
25. dakikada Ömer Faruk'un şutu üstten auta çıktı. 28'de Karacabey atağını ceza sahası dışında önlemek isteyen kaleci Altay, topa elle dokununca kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
OYTUN GOLE İZİN VERMEDİ
Maçın 87. dakikasında gelişen Karacabey atağında Berk Ali'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Oytun iki hamlede kontrol etti. Maç 1-0 Fener lehine bitti.
OYTUN'A GÜVENİM TAM
Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut, Gaziantep maçında kaleyi koruması beklenen Oytun'a güveninin tam olduğu söyledi. Bulut, "Görevini layıkıyla yapacaktır" dedi.
ALTAY BAYINDIR GAZİANTEP'TE YOK
Fenerbahçe, Karacabey'i yense de Altay Bayındır'ı kaybetti. Dün direkt kırmızı kart gören Altay, ligdeki kritik Gaziantep FK maçı öncesi cezalı duruma düştü. Harun'un da sakatlığı sebebiyle hafta sonu Gaziantep karşısında kaleyi genç file bekçisi Oytun'un koruması bekleniyor.