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    • 14.12.2020 14:57
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    SON DAKİKA: 'nde son 16 turunda erken final! Kim kiminle eşleşti?

    Son dakikane göre, UEFA 'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Son 16'da ile 'nin eşleşmesi erken final olarak değerlendirildi. Peki, son 16 turunda kim kiminle eşleşti? İşte son 16 eşleşmeleri.

    AA
    Son 16 turunda kim kiminle eşleşti

    UEFA 'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

    ERKEN FİNAL
    Son şampiyon Bayern Münih'in rakibi Lazio oldu. ile Paris Saint-Germain arasındaki eşleşme de dikkati çekti.

    MAÇLARIN TARİHLERİ
    Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 16-17 ile 23-24 Şubat, rövanşları ise 9-10 ile 16-17 Mart 2021 tarihlerinde oynanacak.


    Eşleşmeler şöyle:
    (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

    Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)

    (İspanya) - (İngiltere)

    Leipzig (Almanya) - (İngiltere)

    Porto (Portekiz) - Juventus (İtalya)

    Barcelona (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

    Sevilla (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)

    Atalanta (İtalya) - (İspanya)


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    Haberler Spor SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda erken final! Kim kiminle eşleşti?