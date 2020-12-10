



UEFA Avrupa Ligi I Grubu son hafta maçında Maccabi Tel Aviv ile Sivasspor kozlarını paylaştı.



Bloomfield Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan Maccabi Tel Aviv gruptan çıkmayı başardı. Temsilcimiz ise bu sonuçla Avrupa Ligi'ne veda etti.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 66. dakikada Enric Saborit kaydetti.