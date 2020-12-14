Testlerden birinin karşılaşmaya iki gün kala yapılma zorunluluğunun bulunduğu İtalya'da futbolcuların sahalara dönüşü için üst üste iki negatif sonuç bekleniyor. Bir haftada 10 oyuncusu pozitif çıkan takımlar, bir defa karşılaşmanın ertelenmesini isteyebiliyor.

Fransa'da takımların maça 3 veya 4 gün kala teste girmesi talep ediliyor. Pozitif vaka sayısı 4'ü bulan takımlar ise tekrar teste tabi tutuluyor. Pozitif oyuncusu bulunan ekipler, küçük gruplar halinde antrenman yapabiliyor. Maç kadrosunda en az 20 oyuncunun yer alması gerekiyor.

İspanya'da müsabakaya iki gün kala test uygulanıyor. Vakalarla yakın temasta bulunan kişiler de izole ediliyor.

Karantina süresini 10 gün olarak uygulayan liglerden Hollanda ve İskoçya'da da karşılaşmaların sonuçları negatif çıkan oyuncularla oynanmasına imkan tanınıyor.