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    • Spor
    • 10.12.2020 Gazete
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    ile oynanan maçta Webo’ya yapılan sonrası dünyaya ders verdi

    dünyaya dik duruş dersi verdi. ile oynanan maçta 4. hakem Coltescu'nun Webo için zenci ifadesini sarfetmesinden sonra sahayı terk eden Başakşehir, 'ya geri adım attırdı. Dün 14. dakikadan itibaren devam eden maçı Hollandalı Danny Makkelie yönetti. Maç öncesi 2 takım orta yuvarlakta diz çöküp tek ellerini havaya kaldırarak etti. Webo gözyaşlarına hakim olamadı.

    Tarihi duruş

    Başakşehir dünyaya dik duruş dersi verdi. PSG ile oynanan maçta 4. hakem Coltescu'nun Webo için zenci ifadesini sarfetmesinden sonra sahayı terk eden Başakşehir, UEFA'ya geri adım attırdı. Dün 14. dakikadan itibaren devam eden maçı Hollandalı Danny Makkelie yönetti.

    'IRKÇILIĞA HAYIR' TİŞÖRTLERİ GİYDİLER


    İki takımın oyuncuları ısınmaya çıkarken, Webo ile dayanışma içinde olmak için önlerinde takımların logoların da yer aldığı ve "Irkçılığa Hayır" yazan beyaz renkte tişörtler giydi.

    WEBO GÖZYAŞLARINI TUTAMADI


    Maç öncesi hakemler ve 2 takım önce ellerini havaya kaldırdı ardından orta sahada diz çökerek Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etti. Webo ise bu sırada gözyaşlarını tutamadı.

    BAŞAKŞEHİR MAÇI 5-1 KAYBETTİ


    Tribünlerdeki pankartlarda yabancı dilde "Irkçılığa Hayır" yazısı yer aldı. Maçı 5-1 kazanan PSG grubu 1. bitirdi. Evsahibinin gollerini Neymar (3), Mbappe (2), B.Şehir golünü ise M.Topal attı.

    BU YAKLAŞIM AFFEDİLEMEZ


    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Fransa maalesef ırkçı söylemlerin, ırkçı yaklaşımların yoğunlaştığı bir yer haline geldi. Buradaki bu yaklaşım asla affedilemez" dedi. Başakşehir'li Demba Ba ve diğer oyuncuların, bu noktada kararlı duruş sergilediğini belirten Erdoğan, "Başakşehir kulübü dik durdu. Bu duruşu aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

    AVRUPA BAŞAKŞEHİR'İ KONUŞTU


    Irkçı saldırı sonrası Avrupa basını bu olayı manşetlerine taşıdı. Fransız L'Equipe gazetesi ırkçılığa tepkisini "Bıktık" başlığıyla verdi. İspanyol As gazetesi ise "Irkçılığa dur" manşetini attı.

    NEDEN BEYAZ ADAM DEMIYORSUNUZ


    Rumen hakem Coltescu'nun Webo için "Zenci" kelimesini kullanmasına Başakşehir'in Senegalli yıldızı Demba Ba sert çıktı. Sahada çılgına dönen Demba Ba, takım arkadaşlarının sahadan çekilmesini isterken, maçın hakemine de, ""Bir beyazdan bahsederken 'bu adam' diyorsun, 'bu beyaz adam' değil. Neden siyah birinden bahsederken 'bu siyah adam' demek zorundasın?" ifadeleriyle tepki gösterdi. Eski G.Saraylı Drogba da Demba Ba'nın bu sözlerini paylaştı.

    BÜYÜK DAYANIŞMA


    PSG, Twitter hesabından Başakşehir'i etiketleyerek, "Hadi harika bir maç oynayalım" dedi. Başakşehir, PSG'ye, "Biz bir aileyiz" diyerek yanıt verdi.

    UEFA HATASINI KABUL ETTİ


    UEFA, Rumen hakem Coltescu tarafından ırkçı saldırıya uğrayan ve kırmızı kart gören Webo için hatasını kabul etti. Webo'nun kırmızı kartı iptal edildi.

    ÖZEL TİŞÖRTLE SAHAYA ÇIKTILAR


    PSG ve Başakşehirli oyuncular ısınmak için sahaya çıktıklarında "Irkçılığa hayır" yazan beyaz renkli tişörtler giydi. Maçtan önce 2 takım da tek yumruk oldu.

    HAKEMLER DEĞİŞİNCE KALDIK


    Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, PSG maçına çıkmaya hakemlerin değişmesiyle ikna olduklarını söyledi. Gümüşdağ, "İstanbul'a dönme kararı almıştık ama hakemler değişince oynama kararını aldık. Hakemler değişmeseydi yurda dönecektik" dedi.

    TUCHEL'E TEPKİ VAR


    PSG'nin hocası Tuchel, Başakşehirli Gulbrandsen'in hakem için "Irkçı bir kelime kullandı" demesine, "Duymadıysan bunu bilemezsin. Sakin ol" diyerek yanıt verdi. Tuchel'in hakemi koruyan ve kameralara yansıyan bu sözleri tepki çekti.
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    Haberler Spor Başakşehir PSG ile oynanan maçta Webo’ya yapılan ırkçı saldırı sonrası dünyaya ders verdi