NEDEN BEYAZ ADAM DEMIYORSUNUZ



Rumen hakem Coltescu'nun Webo için "Zenci" kelimesini kullanmasına Başakşehir'in Senegalli yıldızı Demba Ba sert çıktı. Sahada çılgına dönen Demba Ba, takım arkadaşlarının sahadan çekilmesini isterken, maçın hakemine de, ""Bir beyazdan bahsederken 'bu adam' diyorsun, 'bu beyaz adam' değil. Neden siyah birinden bahsederken 'bu siyah adam' demek zorundasın?" ifadeleriyle tepki gösterdi. Eski G.Saraylı Drogba da Demba Ba'nın bu sözlerini paylaştı.