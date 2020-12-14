Süper Lig'in 12. hafta maçında bugün akşam sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da maç öncesi flaş bir gelişme daha yaşandı. Kırmızı-beyazlılar, takıma yapılan korona virüs testleri neticesinde bir yardımcı antrenörün pozitif bulgular verdiğini duyurdu.