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    • 14.12.2020 14:20
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    ’da alarmı! 1 kişi daha pozitif çıktı

    Son dakika haberi.. DG kulübü, bir yardımcı antrenörün korona sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Sivasspor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “ maçı öncesi görünen lüzum üzerine 1 yardımcı antrenörümüze yapılan Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

    Sivasspor’da koronavirüs alarmı! 1 kişi daha pozitif...

    Süper Lig'in 12. hafta maçında bugün akşam sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da maç öncesi flaş bir gelişme daha yaşandı. Kırmızı-beyazlılar, takıma yapılan korona virüs testleri neticesinde bir yardımcı antrenörün pozitif bulgular verdiğini duyurdu.

    Sivasspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Antalyaspor maçı öncesi görünen lüzum üzerine 1 yardımcı antrenörümüze yapılan Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır.

    Hocamızın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadesi kullanıldı.
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    Haberler Spor Sivasspor’da koronavirüs alarmı! 1 kişi daha pozitif çıktı