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    • 12.12.2020 02:08
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    maçına ırkçılık olayı damga vurmuştu! skandal olayı değerlendirdi

    'nde Paris Saint Germen maçına ırkçılık skandalı damga vurdu. Maçın 4. hakemi için zenci ifadesini kullanmış ve ortalık bir anda karışmıştı. Başakşehir'in sahayı terketmesinin ardından maç yeni bir hakemle ertesi gün oynandı ve Başakşehir dik duruşuyla dünyaya adeta ders verdi. Olayın ardından konuşan usta yorumcu skandal olaya ilişkin konuştu ve maçın 3 kahramanı olduğunu dile getirdi.

    'nde Paris Saint Germen maçına ırkçılık skandalı damga vurdu.

    Maçın 4. hakemi için zenci ifadesini kullanmış ve ortalık bir anda karışmıştı.

    Başakşehir'in sahayı terketmesinin ardından maç yeni bir hakemle ertesi gün oynandı ve Başakşehir dik duruşuyla dünyaya adeta ders verdi.

    Olayın ardından konuşan usta yorumcu skandal olaya ilişkin konuştu ve maçın 3 kahramanı olduğunu dile getirdi.

    Uluç, maçın dördüncü hakemi Coltescu, Başakşehir forması giyen ve Başkan ile ilgili görüşlerini belirtti.

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    Haberler Spor Başakşehir PSG maçına ırkçılık olayı damga vurmuştu! Hıncal Uluç skandal olayı değerlendirdi