Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir Paris Saint Germen maçına ırkçılık skandalı damga vurdu.

Maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu Webo için zenci ifadesini kullanmış ve ortalık bir anda karışmıştı.

Başakşehir'in sahayı terketmesinin ardından maç yeni bir hakemle ertesi gün oynandı ve Başakşehir dik duruşuyla dünyaya adeta ders verdi.

Olayın ardından konuşan usta yorumcu Hıncal Uluç skandal olaya ilişkin konuştu ve maçın 3 kahramanı olduğunu dile getirdi.

Uluç, maçın dördüncü hakemi Coltescu, Başakşehir forması giyen Demba Ba ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili görüşlerini belirtti.