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    • 09.12.2020 16:08
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    SON DAKİKA: Webo'ya yapılan ırkçı söylem hakkında 'dan flaş karar! maçına müfettiş atanacak

    Son dakika haberi... H Grubu'nda , Fransız devi 'ye konuk olurken maçta Başakşehir yardımcı antrenörü 'ya 4. hakem tarafından ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle temsilcimiz sahadan çekildi. Başakşehir Başkanı , 4. hakemin maçtan alındığını söyledi ve "Bizim istediğimiz şekilde olursa maça çıkacağız" dedi. 'dan yapılan açıklamada, "Maça başka bir 4. hakem ile devam edilmesi konusunda iki takımla anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma devam edecek" denildi. Gelen son dakika haberine göre, , PSG - Başakşehir mücadelesinin yaşanan ırkçılık olayı nedeniyle yarıda kalması üzerine olay ile ilgili disiplin soruşturması yürütmek üzere müfettiş atadığını açıkladı.

    UEFA'dan son dakika PSG-Başakşehir maçı açıklaması!

    , - mücadelesinin yaşanan ırkçılık olayı nedeniyle yarıda kalması üzerine olay ile ilgili disiplin soruşturması yürütmek üzere müfettiş atadığını açıkladı.



    'da dün Saint-Germain ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçında yaşanan ırkçılık olayları ile ilgili UEFA gerekli adımları attı.

    UEFA, dün gece yaşanan olayların soruşturulması için bir disiplin soruşturması açıldığını ve bir müfettişin konu hakkında görevlendirildiğini açıkladı.



    Soruşturma ile ilgili zaman içinde kamuoyuna bilgilerin de paylaşılacağı belirtildi.

    MAÇTA NELER YAŞANMIŞTI?

    Paris Saint-Germain ile Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem , Başakşehir'in yardımcı antrenörü 'ya ırkçı söylemlerde bulundu.

    Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı. Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Webo'ya yapılan ırkçı söylem hakkında UEFA'dan flaş karar! Başakşehir maçına müfettiş atanacak