PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, Başakşehir maçının ardından itirafta bulundu. Neymar, "Marsilya ile oynadığımız lig maçında bana da ırkçılık yapıldı. Ben maça devem etmiştim o zaman. Ancak Başakşehirli futbolcuların davranışı şimdi bana örnek oldu. Keşke o zaman ben maça devam etmeseydim diyorum. Başakşehirli futbolcuların ırkçılığa karşı davranışı harikaydı" ifadelerini kullandı.
AVRUPA BAŞAKŞEHİR'İ KONUŞTU
PSG-BAŞAKŞEHİR maçı öncesi her iki takımın futbolcularının sahada ırkçılığa karşı duruşu büyük ses getirdi. Avrupa medyasında "Irkçılığa kırmızı kart" başlıkları yer aldı.
AVRUPA BAŞAKŞEHİR'İ KONUŞTU
PSG-BAŞAKŞEHİR maçı öncesi her iki takımın futbolcularının sahada ırkçılığa karşı duruşu büyük ses getirdi. Avrupa medyasında "Irkçılığa kırmızı kart" başlıkları yer aldı.