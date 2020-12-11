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    • Spor
    • 11.12.2020 Gazete
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    ’nin Brezilyalı yıldız oyuncusu : bize örnek oldu

    ’nin Brezilyalı yıldız oyuncusu , “Marsilya maçında ben de ırkçılığa m-a ruz kaldım ama maça devam ettim. Keşke etmesiydim” açıklamasında bulundu.

    Başakşehir bize örnek oldu
    'nin Brezilyalı yıldızı , maçının ardından itirafta bulundu. Neymar, "Marsilya ile oynadığımız lig maçında bana da ırkçılık yapıldı. Ben maça devem etmiştim o zaman. Ancak Başakşehirli futbolcuların davranışı şimdi bana örnek oldu. Keşke o zaman ben maça devam etmeseydim diyorum. Başakşehirli futbolcuların ırkçılığa karşı davranışı harikaydı" ifadelerini kullandı.

    AVRUPA BAŞAKŞEHİR'İ KONUŞTU
    PSG-BAŞAKŞEHİR maçı öncesi her iki takımın futbolcularının sahada ırkçılığa karşı duruşu büyük ses getirdi. Avrupa medyasında "Irkçılığa kırmızı kart" başlıkları yer aldı.
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    Haberler Spor PSG’nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Neymar: Başakşehir bize örnek oldu