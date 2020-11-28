



67 yaşındaki tecrübeli teknik adam, daha önce Haziran ayında koronavirüse yakalanmış ve devamındaki tedavi sürecinin ardından testleri negatife dönmesiyle sağlığına kavuşmuştu.



BAKAN KASAPOĞLU'NDAN ZİYARET

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve yoğun bakıma alınan teknik direktör Yılmaz Vural'ı ziyaret etti.