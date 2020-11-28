Rizespor Galatasaray maçı saat kaçta ne zaman? Rizespor GS maç saati futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Galatasaray zorlu Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanla ayrılmaya çalışacak. Karşılaşmanın ne zaman ve saat kaçta başlayacağı ise merak konusu oldu.
RİZESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.
MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER
Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 17 puanı bulunuyor.
Çaykur Rizespor ise ligde 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti.
5 FUTBOLCU YOK
Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için takımdan ayrı olan 5 futbolcu, yarın takımdaki yerini alamayacak.
İzolasyon süreçleri devam eden Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda ve Okan Kocuk, Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.
Tedavisinin ardından özel çalışmalara başlayan Radamel Falcao'nun durumu ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.
39. RANDEVU
Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde yarın 39. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 38 lig maçından 25'ini Galatasaray, 6'sını Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.
Sarı-kırmızılı ekibin 85 golüne, yeşil-mavililer 37 golle karşılık verebildi.
Ligde geçen sezon Galatasaray sahasındaki maçı 2-0, Çaykur Rizespor ise evindeki müsabakayı aynı skorla kazandı.