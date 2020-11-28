Rizespor Galatasaray maçı saat kaçta ne zaman? Rizespor GS maç saati!

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 17 puanı bulunuyor.

Çaykur Rizespor ise ligde 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti.

5 FUTBOLCU YOK

Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için takımdan ayrı olan 5 futbolcu, yarın takımdaki yerini alamayacak.

İzolasyon süreçleri devam eden Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda ve Okan Kocuk, Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

Tedavisinin ardından özel çalışmalara başlayan Radamel Falcao'nun durumu ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

39. RANDEVU

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde yarın 39. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 38 lig maçından 25'ini Galatasaray, 6'sını Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 85 golüne, yeşil-mavililer 37 golle karşılık verebildi.

Ligde geçen sezon Galatasaray sahasındaki maçı 2-0, Çaykur Rizespor ise evindeki müsabakayı aynı skorla kazandı.