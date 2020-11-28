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    • 28.11.2020 16:15
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    - canlı anlatım | 10.hafta

    'in 10. haftasında , sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor.  Stadı’nda karşı karşıya geliyor.  İki takım da zorlu karşılaşmada 3 puan peşinde. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    CANLI | Başakşehir - Denizlispor

    'in 10. hafta maçında , evinde ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip, geçen hafta Beşiktaş'a 3-2 yenildikten sonra hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 'a 4-1 mağlup olmuştu. Konuk ekip ise 3 haftadır yeniliyor ve mağlubiyet serisine bu maçta son vermek istiyor.

    BAŞAKŞEHİR-DENİZLİSPOR MAÇI İLK 11'LER

    Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Ponck, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen, Chadli, Deniz Türüç, Edin Visca, Demba Ba.

    Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa, Oğuz, Özer, Bakaorz, Murawski, Aissati, Sacko, Sagal, Rodellega.

    Başakşehir - Denizlispor maçı saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

    MAÇTAN NOTLAR

    -Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligdeki son maçın ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Buruk, ligde geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a deplasmanda 3-2 yenildikleri mücadelede sahaya sürdüğü ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

    -Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren Mehmet Topal kadroda yer almadı. Berkay Özcan, Alexandru Epureanu ve Bolingoli de yedekler arasında forma şansı bekledi. Okan Buruk bu 4 oyuncunun yerine Carlos Ponck, Mahmut Tekdemir, Fredrik Gulbrandsen ve Nacer Chadli'ye ilk 11'de görev verdi. Bu değişiklikler sonrasında ise Deniz Türüç sol bekte görev aldı.

    -İstanbul ekibinde, sakatlığı süren Junior Caiçara ise kadroda yer almadı.

    FREDRİK GULBRANDSEN İLK KEZ İLK 11'DE

    -Medipol Başakşehir'in Norveçli oyuncusu Fredrik Gulbrandsen bu sezon ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

    -Gulbrandsen, turuncu-lacivertli ekibin geçtiğimiz hafta ligde Beşiktaş karşısında kaydettiği iki gole de imza atmıştı.

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    Haberler Spor Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor canlı anlatım | Süper Lig 10.hafta