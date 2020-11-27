Okan Üniversitesi, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı. Vural, yeni öğretim döneminde Spor Yönetimi Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak futbol derslerini verecektir. 20 Şubat 2014 tarihinde, Spor toto 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Bayrampaşa kulübünü devralmak istediğini açıkladı.

Gurbetçi Şaban filminde küçük bir sahnede oynamıştır. Ayrıca 2014 yapımı Oflu Hoca'nın Şifresi filminde konuk oyuncu olarak rol almıştır. Caparol Alpina Max (Filli Boya), Lipton Ice Tea, Finansbank ve İstanbul Prestij Park gibi markaların reklam filmlerinde oynamıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.