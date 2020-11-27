Yılmaz Vural kimdir, kaç yaşında? Yılmaz Vural son durum nedir? Yılmaz Vural sağlık durumu gündem konusu oldu. Türk futboluna damga vuran ünlü teknik adamlardan birisi olan Yılmaz Vural yoğun bakıma kaldırıldı ve entübe edildi. Deneyimli teknik direktör daha önce de Koronavirüse yakalanmıştı.
YILMAZ VURAL SON DURUM NEDİR?
Türk futbolunun sevilen teknik direktörü Yılmaz Vural, yeniden koronavirüse yakalandı ve hastaneye kaldırıldı.
Özel bir hastanede yoğun bakıma alınan deneyimli çalıştırıcı, koronavirüs tedavisi prosedürleri kapsamında entübe edildi.
67 yaşındaki tecrübeli teknik adam, daha önce Haziran ayında koronavirüse yakalanmış ve devamındaki tedavi sürecinin ardından testleri negatife dönmesiyle sağlığına kavuşmuştu.
YILMAZ VURAL KİMDİR KAÇ YAŞINDA?
Yılmaz Vural,1 Ocak 1953 tarihinde dünyaya geldi.1970-1974 yılları arasında amatör futbolcu olarak top koşturan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe'de forma giydi. 1978-1979 sezonununun sonunda 3. Lig'de forma giydiği Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerine nokta koyup antrenörlüğe başladı.
Türk futboluna teknik direktör olarak hizmet etmekte olan bir spor adamıdır. Yılmaz Vural'ın ilk teknik direktörlük deneyimi 1986 yılında Malatyaspor ile başlamıştır.
Okan Üniversitesi, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı. Vural, yeni öğretim döneminde Spor Yönetimi Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak futbol derslerini verecektir. 20 Şubat 2014 tarihinde, Spor toto 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Bayrampaşa kulübünü devralmak istediğini açıkladı.
Gurbetçi Şaban filminde küçük bir sahnede oynamıştır. Ayrıca 2014 yapımı Oflu Hoca'nın Şifresi filminde konuk oyuncu olarak rol almıştır. Caparol Alpina Max (Filli Boya), Lipton Ice Tea, Finansbank ve İstanbul Prestij Park gibi markaların reklam filmlerinde oynamıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.