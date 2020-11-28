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    • Spor
    • 28.11.2020 Gazete
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    koronavirüse yeniden yakalandı! Peki Yılmaz Vural'ın sağlık durumu nasıl?

    Türk unun en önemli ve en renkli isimlerinden haziran ayında Akhisarspor'u çalıştırırken coronavirüse yakalanmıştı. O dönem sorunsuz bir şekilde hastalıktan kurtulan tecrübeli hocanın yaklaşık 5 ay sonra 2. kez Covid-19 testi pozitif çıktı. Bu kez solunum sıkıntıları yaşayan 67 yaşındaki Vural'ın 2 gündür 'da özel bir hastanede tedavi altına alındığı açıklandı

    Dualarımız Yılmaz hocayla

    Türk unun en önemli ve en renkli isimlerinden haziran ayında Akhisarspor'u çalıştırırken coronavirüse yakalanmıştı.

    O dönem sorunsuz bir şekilde hastalıktan kurtulan tecrübeli hocanın yaklaşık 5 ay sonra 2. kez Covid-19 testi pozitif çıktı. Bu kez solunum sıkıntıları yaşayan 67 yaşındaki Vural'ın 2 gündür 'da özel bir hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

    Entübe edilen başarılı teknik adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Bu üzücü haber sosyal medyada günün konusu olurken, 7'den 70'ye herkes Vural'ın bir an önce sağlığına kavuşması için dua ediyor.

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    Haberler Spor Yılmaz Vural koronavirüse yeniden yakalandı! Peki Yılmaz Vural'ın sağlık durumu nasıl?