Türk futbolunun en önemli ve en renkli isimlerinden Yılmaz Vural haziran ayında Akhisarspor'u çalıştırırken coronavirüse yakalanmıştı.

O dönem sorunsuz bir şekilde hastalıktan kurtulan tecrübeli hocanın yaklaşık 5 ay sonra 2. kez Covid-19 testi pozitif çıktı. Bu kez solunum sıkıntıları yaşayan 67 yaşındaki Vural'ın 2 gündür İstanbul'da özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındığı açıklandı.

Entübe edilen başarılı teknik adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Bu üzücü haber sosyal medyada günün konusu olurken, 7'den 70'ye herkes Vural'ın bir an önce sağlığına kavuşması için dua ediyor.