



Vural'ın ikinci kez koronavirüse yakalandığı iddialarınında gerçeğini yansıtmadığını ifade eden Prof. Dr. Çuhandaroğlu, Yılmaz Vural'ın ilk kez koronavirüse yakalandığını söyledi.

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