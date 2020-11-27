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    • 27.11.2020 23:37
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    'ın doktoru A Haber'e açıkladı: Hoca ilk kez koronavirüse yakalandı | Yılmaz Vural'ın sağlık durumu nasıl?

    ve 1. Lig'de birçok takımı çalıştıran tecrübeli teknik adam , pazartesi günü yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Vural'ın yapılan tetkikler sonrası koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Tedavisine devam edilen deneyimli teknik adamın ikinci kez koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti. Prof.Dr. konuyla ilgili o gerçeğe A Haber ekranlarında açıklık getirdi.

    AHaber


    67 yaşındaki teknik adam Yılmaz Vural'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Pazartesi gününden itibaren özel bir hastanede tedavi altına alınan Vural'ın yoğun bakımda entübe edildiği bildirildi.



    A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, Yılmaz Vural'ın doktoru Prof.Dr. Çağlar Çuhadaroğlu ile özel bir röportaj gerçekleştirdi.

    Prof. Dr. Çuhadaroğlu, Yılmaz Vural'ın belirlenen saatlerde oksijen desteğiyle yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini belirtti.



    Vural'ın ikinci kez koronavirüse yakalandığı iddialarınında gerçeğini yansıtmadığını ifade eden Prof. Dr. Çuhandaroğlu, Yılmaz Vural'ın ilk kez koronavirüse yakalandığını söyledi.

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    Haberler Spor Yılmaz Vural'ın doktoru A Haber'e açıkladı: Hoca ilk kez koronavirüse yakalandı | Yılmaz Vural'ın sağlık durumu nasıl?