Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Avcı, göreve geldikten sonra çıktıkları ikinci maçı da kazandıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"TAKIM SAVUNMASINDA GEÇEN HAFTALARA GÖRE İYİYDİK"
"Trabzonspor'la ilgili tespitlerimiz vardı. Takım savunmasında problemler yaşıyordu. Bunların tespitini yapıp tamamen geldiğimiz günden bu yana bunun üzerinde çalışıyoruz. Geçen sene Trabzonspor öne geçtiği maçlarda 32 puan kaybetti, milli takım kalecisi Uğurcan ligin en fazla kurtarış yapan kalecisiydi. Bu doğru bir durum değildi. Bu hafta geçen haftadan bir tık daha iyiydik takım savunmasında."
"DAHA YOLUN BAŞINDAYIZ..."
Geliştirmeleri gereken noktaların olduğunu dile getiren Avcı, "Daha yolun başındayız. Takım savunmasına vazgeçmeden çalışacağız ama hücum organizasyonları ve geçişleri için çok çalışmak ve tekrar yapmak gerekiyor. Geldiğim günden beri oyuncularım çalışmalarımıza hep olumlu cevap veriyor. Karşılığını da alıyoruz. İki maç gol yemeden kazanmak, bizi iki üç adım ileri atıyor. Bu iki galibiyet özgüven açısından da önemliydi. Aile ortamını oyuncularım hissettiriyor." diye konuştu.