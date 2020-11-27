



TEDAVİSİ VENTİLATÖR ALTINDA DEVAM EDİYOR

Yılmaz Vural'ın tedavisi ventilatör (solunum cihazı) altında devam ediyor. Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, teknik direktör Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: