Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.11.2020 17:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.11.2020 18:13
    ABONE OL

    'ın sağlık durumu nasıl? Tedavi gördüğü hastaneden ve ailesinden açıklama geldi

    ’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden yapılan açıklamada, tecrübeli ün tedavisinin sürdüğü belirtildi. Öte yandan Yılmaz Vural'ın ailesi tarafından paylaşılan mesajda başarılı teknik adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

    DHA



    Yeni tip koronavirüs salgını (Covid-19) tanısı aldığı 19 Kasım 2020 tarihinden itibaren tedavisi süren teknik direktör Yılmaz Vural, oksijen ihtiyacının artması üzerine, bugün yoğun bakım ünitesine alındı.



    TEDAVİSİ VENTİLATÖR ALTINDA DEVAM EDİYOR
    Yılmaz Vural'ın tedavisi ventilatör (solunum cihazı) altında devam ediyor. Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, teknik direktör Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



    DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
    "19 Kasım'da Covid-19 tanısı alarak tedavisine başlanan Yılmaz Vural, ayaktan takip edilmekteyken nefes darlığı gelişmesi nedeniyle, 24 Kasım'da hastanemize yatırılmıştır. Hastanın oksijen ihtiyacının artması üzerine, bugün (27 Kasım) öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesine alınarak ventilatör altında takibi devam etmektedir. Hastanın durumu ciddiyetini korumakta olup gelişmeler ailenin izniyle paylaşılacaktır."



    YILMAZ VURAL'IN AİLESİNDEN AÇIKLAMA

    Yılmaz Vural'ın ailesinden yapılan açıklama şu şekilde:

    Babamız COVID-19 tanısı aldığı 19 Kasım tarihinden itibaren tedavi altındadır. Bugün, oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak takibi devam etmektedir. Durumu ciddiyetini korumaktadır..

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Yılmaz Vural'ın sağlık durumu nasıl? Tedavi gördüğü hastaneden ve ailesinden açıklama geldi