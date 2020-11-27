Yeni tip koronavirüs salgını (Covid-19) tanısı aldığı 19 Kasım 2020 tarihinden itibaren tedavisi süren teknik direktör Yılmaz Vural, oksijen ihtiyacının artması üzerine, bugün yoğun bakım ünitesine alındı.
TEDAVİSİ VENTİLATÖR ALTINDA DEVAM EDİYOR
Yılmaz Vural'ın tedavisi ventilatör (solunum cihazı) altında devam ediyor. Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, teknik direktör Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
"19 Kasım'da Covid-19 tanısı alarak tedavisine başlanan Yılmaz Vural, ayaktan takip edilmekteyken nefes darlığı gelişmesi nedeniyle, 24 Kasım'da hastanemize yatırılmıştır. Hastanın oksijen ihtiyacının artması üzerine, bugün (27 Kasım) öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesine alınarak ventilatör altında takibi devam etmektedir. Hastanın durumu ciddiyetini korumakta olup gelişmeler ailenin izniyle paylaşılacaktır."
YILMAZ VURAL'IN AİLESİNDEN AÇIKLAMA
Yılmaz Vural'ın ailesinden yapılan açıklama şu şekilde:
Babamız COVID-19 tanısı aldığı 19 Kasım tarihinden itibaren tedavi altındadır. Bugün, oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak takibi devam etmektedir. Durumu ciddiyetini korumaktadır..