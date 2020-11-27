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    • 27.11.2020 23:56
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    Euroleague'de Beko evinde 'e mağlup oldu!

    Türk Hava Yolları () Euroleague'de heyecan tüm hızıyla sürdü. Temsilcimiz Beko, İspanyol takımı ile karşı karşıya geldi. Mücadele Valencia Basket'in 86-90'lık üstünlüğü ile sona erdi.

    AJANSLAR


    THY Euroleague 11. hafta maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe sahasında Valencia'yı ağırladı. Mücadele 90-86 Valencia üstünlüğüyle sona erdi.

    EuroLeague'de son 3 maçında sırasıyla Barcelona, Baskonia ve Real Madrid deplasmanlarından galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe, Valencia yenilgisiyle İspanyollara karşı üst üste 4. yenilgisini aldı.

    Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 11. maçında 7. yenilgisini aldı. 10 maça çıkan Valencia ise 7. galibiyetine ulaştı.

    MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Beko 86-90 Valencia Basket

    3. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 64-59 Valencia Basket

    İlk yarı sonucu: Fenerbahçe Beko 43-33 Valencia Basket

    1. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 17-16 Valencia Basket



    BAKAN KASAPOĞLU TRİBÜNDEYDİ
    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de İspanya ekibi Valencia Basket ile oynadığı karşılaşmayı izledi.



    Sarı-lacivertli ekibin Euroleague'de Ülker Salonu'nda Valencia ile oynadığı maçı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Kasapoğlu, mücadeleyi protokol tribününden takip etti. Bakan Kasapoğlu'na Fenerbahçe'nin yöneticileri de eşlik etti.

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