



Sarı-lacivertli ekibin Euroleague'de Ülker Salonu'nda Valencia ile oynadığı maçı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Kasapoğlu, mücadeleyi protokol tribününden takip etti. Bakan Kasapoğlu'na Fenerbahçe'nin yöneticileri de eşlik etti.





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