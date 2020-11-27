Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.11.2020 15:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.11.2020 15:44
    ABONE OL

    Son dakika: 'dan olağanüstü seçimli genel kurulu erteleme kararı

    Son dakika haberine göre Kulübünde 19-26 Aralık'ta yapılacağı duyurulan olağanüstü seçimli genel kurulun ertelendiği bildirildi. İşte kulübün internet sitesinde yer alan açıklamanın detayları.

    Galatasaray'dan flaş karar! Ertelendi

    Sarı-kırmızılı kulüp, Valiliğinin, derneklerin genel kurullarının yapılmasına ilişkin erteleme süresinin 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldığını kendilerine bildirdiğini açıkladı.

    Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü 26.11.2020 tarih ve E-87385697-450-108194 sayılı yazısı ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün 24.11.2020 tarihli Bakanlık Oluru ile 7444 sayılı kanunun verdiği yetkiye istinaden derneklerin 2019 yılı beyanname ve bildirimlerinin verilmesine dair süre ile genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin erteleme süresinin 28.02.2021 tarihine kadar uzatıldığı ve yukarıda açıklanan düzenlemeler doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini kulübümüze bildirmiştir."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Son dakika: Galatasaray'dan olağanüstü seçimli genel kurulu erteleme kararı