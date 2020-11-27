Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın maç kafilesi açıklandı. Galatasaray'ın Rize kafilesinde sakatlığı bulunan Radamel Falcao kadroda yer almadı. Ayrıca Arda Turan, Omar, Okan Kocuk, Belhanda, Saracchi ve Ryan Babel kadroya alınmadı.
İşte Galatasaray'ın Rizespor kadrosu
Galatasaray'ın Rizespor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.