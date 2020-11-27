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    • 27.11.2020 15:29
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    'ın kadrosunda tam 7 eksik! ... | Galatasaray son dakika

    'in 10. haftasında deplasmanda  ile karşılaşacak 'da kamp kadrosu belli oldu. Galatasaray'ın Rize kafilesinde sakatlığı bulunan Radamel  kadroda yer almadı. Ayrıca , Omar, Okan Kocuk, , Saracchi ve kadroya alınmadı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

    G.Saray'ın Rize kadrosunda tam 7 eksik! Falcao...

    'in 10. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak olan 'ın maç kafilesi açıklandı. Galatasaray'ın Rize kafilesinde sakatlığı bulunan Radamel kadroda yer almadı. Ayrıca , Omar, Okan Kocuk, , Saracchi ve kadroya alınmadı.

    İşte Galatasaray'ın Rizespor kadrosu

    Galatasaray'ın Rizespor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

    Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

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    Haberler Spor Galatasaray'ın Çaykur Rizespor kadrosunda tam 7 eksik! Falcao... | Galatasaray son dakika