Futbolda Süper Lig'e 10. hafta, TFF 1. Lig'e ise 11. hafta maçlarıyla devam edilecek. Misli.com 2. Lig'de 12, Misli.com 3. Lig'de ise 11. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle: