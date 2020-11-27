



Daha sonra ise SpVg Olpe takımında 4 sene çalıştıran İrfan Buz, FC Iserlohn 46/49 takımının başına gelmiş ancak kısa bir süre bu takımı çalıştırdıktan sonra Bursaspor'da Christoph Daum'un yardımcılığına getirmiştir. Burada Daum'un yardımcılığını yapmış bu teknik adamın ayrılmasının ardından da 25 Mart 2014 günü Galatasaray ile deplasmanda oynanan Türkiye Kupası maçında takımın başına geçmiş ve takımı bu maçta Bekir Yılmaz'ın son dakika golüyle 2-2 berabere kalarak çok önemli bir avantaj kazanmıştır. Buz ise maçtan sonra "Hayatımın en mutlu günü !" ifadelerinde bulunmuştur.