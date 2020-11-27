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    • Spor
    • 27.11.2020 Gazete
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    Başkanı : Kaybımız 60 milyon euro

    Kulübü Başkanı , 'nin düzenlediği 'na katıldı. Cengiz, coronavirüs salgınının ekonomik yönden etkilerine dikkat çekerken, "Bizim pandemi nedeniyle yaşadığımız gelir kaybı 60 milyon Euro civarında oldu" dedi. Kulübün ekonomik durumu nedeniyle büyük zorluklar çektiklerini dile getiren Cengiz, yapılandırma konusunda çok sıkı kurallar olduğunu kaydetti.

    Kaybımız 60 milyon euro

    Galatasaray Kulübü Başkanı , 'nin düzenlediği 'na katıldı. Cengiz, coronavirüs salgınının ekonomik yönden etkilerine dikkat çekerken, "Bizim pandemi nedeniyle yaşadığımız gelir kaybı 60 milyon Euro civarında oldu" dedi. Kulübün ekonomik durumu nedeniyle büyük zorluklar çektiklerini dile getiren Cengiz, yapılandırma konusunda çok sıkı kurallar olduğunu kaydetti.

    Cengiz, "Benden sonra gelecek yöneticiler har vurup harman savurmasınlar. 'da neler çektiğimi bir Allah, bir de ben biliyorum" diye konuştu.

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    Haberler Spor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Kaybımız 60 milyon euro