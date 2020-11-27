Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Sabah Gazetesi'nin düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katıldı. Cengiz, coronavirüs salgınının ekonomik yönden etkilerine dikkat çekerken, "Bizim pandemi nedeniyle yaşadığımız gelir kaybı 60 milyon Euro civarında oldu" dedi. Kulübün ekonomik durumu nedeniyle büyük zorluklar çektiklerini dile getiren Cengiz, borç yapılandırma konusunda çok sıkı kurallar olduğunu kaydetti.

Cengiz, "Benden sonra gelecek yöneticiler har vurup harman savurmasınlar. UEFA'da neler çektiğimi bir Allah, bir de ben biliyorum" diye konuştu.