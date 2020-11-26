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    • 26.11.2020 07:40
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    SON DAKİKA: 'in efsane futbolcusu Maradona'nın ölüm nedeni belli oldu

    Son dakika haberine göre, 'de dün hayatını kaybeden efsane futbolcu 'ya yapılan otopsinin ardından Maradona'nın ölüm nedeni belli oldu.

    AA
    Maradona'nın ölüm nedeni belli oldu

    basınında çıkan habere göre, Maradona'ya yapılan otopsinin ön raporunda, eski futbolcunun uyurken "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

    Otopsinin kesin sonucunun, Maradona'nın vücudunda herhangi bir maddenin olup olmadığını analiz edecek toksikolojik ve histopatolojik testlerin ardından kesinleşeceği açıklandı.


    OTOPSİ YAKLAŞIK 3 SAAT SÜRDÜ
    eyaletindeki San Fernando Petrona V. De Cordero Hastanesinde dün yerel saatle 19.00'da başlayan otopsi 22.00'a kadar sürdü.


    Dünyaca ünlü futbolcunun, dün sabah saatlerinde odasından çıkmaması üzerine psikoloğu ile psikiyatristinin odasına girdiği, uyuduğu düşünülen Maradona'nın hayati belirti göstermediğinin anlaşılmasının ardından hemşiresi ve psikoloğu tarafından yapılan kalp masajıyla da hayata döndürülemediği belirtilmişti.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Arjantin'in efsane futbolcusu Maradona'nın ölüm nedeni belli oldu