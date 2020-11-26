Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde Kayserispor ile Hekimoğlu Trabzon FK kozlarını paylaştı.
Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.
Hekimoğlu Trabzon'un golleri tecrübeli futbolcu Batuhan Karadeniz'den (3) gelirken Kayserispor'un gollerini Zoran Kvrzic (2) ve Wilfried Kanga kaydetti.
Uzatma dakikalarında da gol olmayınca zorlu mücadelede tur atlayan takımı penaltı atışları belirledi.
Penaltılarda Hekimoğlu Trabzon 4-3'lük üstünlükle bir üst tura çıkan taraf oldu.
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