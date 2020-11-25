Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.11.2020 00:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.11.2020 00:23
    ABONE OL

    Maradona öldü mü öldürüldü mü? Arjantinli gazeteci her şeyi canlı yayında anlattı

    Geçirdiği kalp krizi sonrası 60 yaşında hayata veda eden Arjantinli efsane cu , ardında unutulmayacak bir kariyer bıraktı. Futbolculuğu döneminde  ve  formalarıyla 9 kupa şampiyonluğu yaşayan, Arjantin Milli Takımı'yla 1986 'nı kaldırma başarısını gösteren Maradona, dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Maradona'nın ölümünden sonra gündemi sarsacak bomba bir iddia ortaya atıldı. A Spor canlı yayınına katılan Arjantinli gazeteci çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

    Geçirdiği kalp krizi sonrası 60 yaşında hayata veda eden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, ardında unutulmayacak bir kariyer bıraktı.

    Futbolculuğu döneminde Boca Juniors, Barcelona ve Napoli formalarıyla 9 kupa şampiyonluğu yaşayan,

    Arjantin Milli Takımı'yla 1986 Dünya Kupası'nı kaldırma başarısını gösteren Maradona, dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

    Maradona'nın ölümünden sonra gündemi sarsacak bomba bir iddia ortaya atıldı.

    A Spor canlı yayınına katılan Arjantinli gazeteci Martin Lemos çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

    MARADONA ÖLDÜ MÜ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

    Lemos, "Maradona'nın yanlış uygulamadan dolayı öldüğü gibi önemli bir bilgi ulaştı.

    Bir kalp krizi geçirdi ama ona müdahalede bulunan tıp görevlileri bununla ilgili hiçbir şey söylemedi. Sadece öldüğünü belirttiler." dedi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Maradona öldü mü öldürüldü mü? Arjantinli gazeteci her şeyi canlı yayında anlattı