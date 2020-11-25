Maradona öldü mü öldürüldü mü? Arjantinli gazeteci her şeyi canlı yayında anlattı

Geçirdiği kalp krizi sonrası 60 yaşında hayata veda eden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, ardında unutulmayacak bir kariyer bıraktı.
Futbolculuğu döneminde Boca Juniors, Barcelona ve Napoli formalarıyla 9 kupa şampiyonluğu yaşayan,
Arjantin Milli Takımı'yla 1986 Dünya Kupası'nı kaldırma başarısını gösteren Maradona, dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
Maradona'nın ölümünden sonra gündemi sarsacak bomba bir iddia ortaya atıldı.
A Spor canlı yayınına katılan Arjantinli gazeteci Martin Lemos çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
MARADONA ÖLDÜ MÜ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?