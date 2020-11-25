Maradona öldü mü öldürüldü mü? Arjantinli gazeteci her şeyi canlı yayında anlattı

Lemos, "Maradona'nın yanlış uygulamadan dolayı öldüğü gibi önemli bir bilgi ulaştı.

Bir kalp krizi geçirdi ama ona müdahalede bulunan tıp görevlileri bununla ilgili hiçbir şey söylemedi. Sadece öldüğünü belirttiler." dedi.