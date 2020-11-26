Futbol dünyası şokta. Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olarak gösterilen Diego Armando Maradona, Tigre'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında vefat etti. Efsanenin ölümü sonrasında Arjantin'de 3 gün yas ilan edildi. 1986 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in en önemli ismi olan Maradona Boca Juniors, Napoli ve Barcelona gibi takımlarda forma giydi.