Futbol dünyası şokta. Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olarak gösterilen Diego Armando Maradona, Tigre'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında vefat etti. Efsanenin ölümü sonrasında Arjantin'de 3 gün yas ilan edildi. 1986 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in en önemli ismi olan Maradona Boca Juniors, Napoli ve Barcelona gibi takımlarda forma giydi.
Arjantinli efsane Maradona'nın vefatı sonrası kulüplerimiz de mesaj yayınladı. Dün gece oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarından önce saygı duruşunda bulunuldu. Bir başka efsane George Best de Maradona gibi 25 Kasım'da hayata gözlerini yummuştu.
Maradona'nın Dünya Kupası'nda İngiltere'ye elle attığı gol çok konuşulmuştu. O gol sonrası "Tanrı'nın Eli" yorumları yapılmıştı. Aynı maçta orta sahadan aldığı topla önüne geleni geçip fileleri havalandırmıştı.
Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından biri olarak kabul edilen Pele, Maradona'nın ölümü sonrası, "Bir gün gökyüzünde onunla birlikte top oynayacağız" dedi.