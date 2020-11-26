SON DAKİKA: Maradona'nın ölümünün ardından Arjantin halkı sokaklara döküldü: Ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi
Son dakika haberine göre, Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümüyle yasa boğulan Arjantin halkı sokaklara akın etti. Arjantin'de hükümet, Maradona'nın ölümü dolayısıyla ülkede 3 gün ulusal yas ilan etti. Öte yandan Maradona'nın neden öldüğü konusunda A Spor canlı yayınına bağlanan Arjantinli gazeteci Martin Lemos çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Arjantin ve dünyanın konuştuğu Maradona'nın ölümüyle ilgili son dakika gelişmeleri.
26.11.2020 06:28
- Son Güncelleme: 26.11.2020 07:40
Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybettiği ev ile doğduğu ve gençliğini geçirdiği evlerin çevresi, başta Maradona'nın yıldızının parladığı Boca Juniors futbol takımının La Bombonera ismiyle bilinen stadyumu olmak üzere Arjantin'deki birçok stadyum ve Buenos Aires'in merkezi hem gözyaşı döken hem de Maradona için sloganlar atan halk ile doldu.
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