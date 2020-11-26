Haberler Galeri Spor SON DAKİKA: Maradona'nın ölümünün ardından Arjantin halkı sokaklara döküldü: Ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi

SON DAKİKA: Maradona'nın ölümünün ardından Arjantin halkı sokaklara döküldü: Ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi

Son dakika haberine göre, Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümüyle yasa boğulan Arjantin halkı sokaklara akın etti. Arjantin'de hükümet, Maradona'nın ölümü dolayısıyla ülkede 3 gün ulusal yas ilan etti. Öte yandan Maradona'nın neden öldüğü konusunda A Spor canlı yayınına bağlanan Arjantinli gazeteci Martin Lemos çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Arjantin ve dünyanın konuştuğu Maradona'nın ölümüyle ilgili son dakika gelişmeleri.

26.11.2020 06:28 - Son Güncelleme: 26.11.2020 07:40
SON DAKİKA: Maradona'nın ölümünün ardından Arjantin halkı sokaklara döküldü: Ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybettiği ev ile doğduğu ve gençliğini geçirdiği evlerin çevresi, başta Maradona'nın yıldızının parladığı Boca Juniors futbol takımının La Bombonera ismiyle bilinen stadyumu olmak üzere Arjantin'deki birçok stadyum ve Buenos Aires'in merkezi hem gözyaşı döken hem de Maradona için sloganlar atan halk ile doldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Maradona'nın ölümünün ardından Arjantin halkı sokaklara döküldü: Ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi

Başkent Buenos Aires'te La Bombonera stadyumu ve şehir merkezinde toplanan kalabalık bir yandan Maradona için gözyaşı dökerken diğer yandan da ona teşekkür etmek için sloganlar attı.

SON DAKİKA: Maradona'nın ölümünün ardından Arjantin halkı sokaklara döküldü: Ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi

TEŞEKKÜRLER DIEGO
Buenos Aires'te yollardaki trafik uyarı ışıklarına "Teşekkürler Diego" yazısı yansıtıldı.

SON DAKİKA: Maradona'nın ölümünün ardından Arjantin halkı sokaklara döküldü: Ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi

Futbol oynadığı dönemde 10 numaralı formayı giyen Maradona için başkent Buenos Aires'te halk, yerel saat ile 22.00'de Maradona'yı anmak için balkonlara çıkarak alkış tuttu.

SON DAKİKA: Maradona'nın ölümünün ardından Arjantin halkı sokaklara döküldü: Ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi

60 yaşında hayata gözlerini yuman Maradona'ya veda gösterilerinin devam etmesi bekleniyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Futbol dünyasından bir Maradona geçti! İnişli çıkışlı hayatıyla Diego Armando Maradona... İşte Maradona kimdir sorusunun cevabı
Futbol dünyasından bir Maradona geçti! İnişli çıkışlı hayatıyla Diego Armando Maradona... İşte Maradona kimdir sorusunun cevabı