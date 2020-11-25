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    • 25.11.2020 16:37
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    Son dakika: Olağan Genel Kurul Toplantısı virüs tedbirleri kapsamında ertelendi

    Son dakika haberine göre Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı, yeni tip virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.

    Toplantıya Kovid-19 engeli

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, kulüp tüzüğünün 29. maddesine göre her yıl 20 Kasım-20 Aralık tarihleri arasında yapılması zorunlu olan olağan genel kurul toplantısının, İçişleri Bakanlığının Kovid-19 tedbirlerini içeren genelgesi uyarınca ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Yönetim kurulumuz, İçişleri Bakanlığının 7256 sayılı kanun ve 7507 sayılı 'Derneklerin 2019 yılı beyannameleri ve bildirimlerinin verilmesine dair süre ile genel kurul toplantılarının yapılmamasına ilişkin sürenin 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılması' şeklindeki genelgesine istinaden aldığı kararla olağan genel kurulumuzu 28 Şubat 2021'den sonra belirlenecek tarihe kadar ertelemiştir."

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