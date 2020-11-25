Göreve geldiğinde "Geçen sene öne geçip 32-33 puan kaybeden bir takımın bireysel değil, takım savunması problemi var" diyen Avcı'nın futbolculara, "Bu sezon 2. kez gole kalemizi kapadık. Ancak takım savunmanda öğrenecek çok şeyimiz var" ifadesini kullanrdığı öğrenildi.