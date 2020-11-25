Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    Trabzonspor Teknik Direktör : Savunma öğrenmeye devam

    Trabzonspor Teknik Direktör , adeta savunma ile yatıp kalkıyor.. Göreve geldiğinde “Geçen sene öne geçip 32-33 puan kaybeden bir takımın bireysel değil, takım savunması problemi var” diyen Avcı’nın futbolculara, “Bu sezon 2. kez gole kalemizi kapadık. Ancak takım savunmanda öğrenecek çok şeyimiz var” ifadesini kullanrdığı öğrenildi.

    Savunma öğrenmeye devam

    Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı, adeta savunma ile yatıp kalkıyor.

    Göreve geldiğinde "Geçen sene öne geçip 32-33 puan kaybeden bir takımın bireysel değil, takım savunması problemi var" diyen Avcı'nın futbolculara, "Bu sezon 2. kez gole kalemizi kapadık. Ancak takım savunmanda öğrenecek çok şeyimiz var" ifadesini kullanrdığı öğrenildi.

    LEWİS BAKER GEÇER NOT ALDI
    Abdullah Avcı'nın ilk maçta 11'de şans verdiği Lewis Baker gol ve asist katkısı sağlayamasa da klasını gösterdi ve olumlu puan aldı. Baker'ın şimdilik forması garanti.

    ÇALIŞMAYA DEVAM
    Abdullah Avcı cuma gününe kadar takım savunması ve bireysel hataları asgari seviyeye indirecek çalışmalar yapma kararı aldı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı: Savunma öğrenmeye devam