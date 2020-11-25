Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.11.2020 18:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.11.2020 18:47
    ABONE OL

    ekibi 'a kupada 'a elendi! | GOLLERİ İZLE

    4. Tur maçında ekibi 'a soğuk duş. A Spor'un naklen yayınladığı karşılaşmada Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Karacabey Belediyespor, Süper Lig'in flaş ekibi Hatayspor'u penaltı atışlarında eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura adını yazdırdı.

    Süper Lig ekibine kupada soğuk duş

    4. Tur maçında ekibi 'a soğuk duş.

    A Spor'dan naklen ekranlara gelen Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur maçları oynanıyor.

    Bu bağlamda Hatayspor, tek maç eleminasyon sistemiyle oynanan turda ile karşı karşıya geldi.

    Hatayspor'un golleri 25'te Soner, 80'de Akintola'dan geldi. Karacabey'in golleri ise 20' Temel, 63' Ömer'den geldi.

    120 dakikası 2-2 biten karşılaşmada penaltılara geçildi ve bir üst tura kalan taraf Karacabey Belediyespor oldu. (4-5)

    MAÇIN GOLLERİ
    Hatayspor 0-1 Karacabey Belediyespor

    Hatayspor 1-1 Karacabey Belediyespor | GOL İZLE

    Hatayspor 1-2 Karacabey Belediyespor | GOL İZLE

    Hatayspor 2-2 Karacabey Belediyespor | GOL İZLE

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Süper Lig ekibi Hatayspor'a kupada Karacabey Belediyespor'a elendi! | GOLLERİ İZLE