Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Süper Lig ekibi Hatayspor'a soğuk duş.

A Spor'dan naklen ekranlara gelen Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur maçları oynanıyor.

Bu bağlamda Hatayspor, tek maç eleminasyon sistemiyle oynanan turda Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Hatayspor'un golleri 25'te Soner, 80'de Akintola'dan geldi. Karacabey'in golleri ise 20' Temel, 63' Ömer'den geldi.

120 dakikası 2-2 biten karşılaşmada penaltılara geçildi ve bir üst tura kalan taraf Karacabey Belediyespor oldu. (4-5)

MAÇIN GOLLERİ

Hatayspor 0-1 Karacabey Belediyespor

Hatayspor 1-1 Karacabey Belediyespor | GOL İZLE

Hatayspor 1-2 Karacabey Belediyespor | GOL İZLE

Hatayspor 2-2 Karacabey Belediyespor | GOL İZLE