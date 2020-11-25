Inter Real Madrid maçı hangi kanalda? Inter Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta?

Inter Real Madrid maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda oynanacak gecenin sonucu merakla beklenen karşılaşmasında İtalyanların ünlü ekibi Inter ile İspanyol devi Real Madrid karşı karşıya gelecek. Dev maçın başlama saati ve yayıncı bilgisi de futbol severler tarafından araştırılıyor. Peki, Inter Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
INTER REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Bu akşam saat 23:00'te başlayacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER
Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını kendi evinde Borussia Mönchengladbach ile oynayan İnter, mücadeleden 2-2 berabere kalırken, Şahtar Donetsk deplasmanından 0-0 berabere ayrılarak 2 puan toplayabilmişti. Üçüncü maçına ise Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Real Madrid kaşısında çıkan İnter, mücadeleden 3-2'lik skorla mağlup ayrılmıştı.
Şu ana kadar 2 puan toplayabilen İnter, rakiplerine 4 gol atarken, kalesindeki 5 gole engel olamadı.
Şampiyonlar Ligi'ne kendi evinde 3-2'lik Şahtar Donetsk mağlubiyetiyle başlayan Real Madrid ise Borussia Mönchengladbach ile deplasmanda 2-2 berabere kalırken, kendi evinde İnter'i 3-2'lik skorla geçmeyi başarmıştı.
La Liga devi Real Madrid, B Grubu'nda oynadığı 3 maçın ardından 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de mağlubiyet elde ederken, 4 puanda 3'ncü sırada yer alıyor. Madrid temsilcisi, rakiplerine 7 gol atarken, kalesinde de 7 gol gördü.