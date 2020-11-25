Inter Real Madrid maçı hangi kanalda? Inter Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta?

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını kendi evinde Borussia Mönchengladbach ile oynayan İnter, mücadeleden 2-2 berabere kalırken, Şahtar Donetsk deplasmanından 0-0 berabere ayrılarak 2 puan toplayabilmişti. Üçüncü maçına ise Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Real Madrid kaşısında çıkan İnter, mücadeleden 3-2'lik skorla mağlup ayrılmıştı.

Şu ana kadar 2 puan toplayabilen İnter, rakiplerine 4 gol atarken, kalesindeki 5 gole engel olamadı.

Şampiyonlar Ligi'ne kendi evinde 3-2'lik Şahtar Donetsk mağlubiyetiyle başlayan Real Madrid ise Borussia Mönchengladbach ile deplasmanda 2-2 berabere kalırken, kendi evinde İnter'i 3-2'lik skorla geçmeyi başarmıştı.

La Liga devi Real Madrid, B Grubu'nda oynadığı 3 maçın ardından 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de mağlubiyet elde ederken, 4 puanda 3'ncü sırada yer alıyor. Madrid temsilcisi, rakiplerine 7 gol atarken, kalesinde de 7 gol gördü.