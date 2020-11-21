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    • 21.11.2020 13:27
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    - | Canlı anlatım | 9.hafta maçları

    Milli ara sonrası 9. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor... Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında evinde Demir Grup 'u konuk ediyor. İki takımda geri dönüşü galibiyetle yapmak istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi takvim.com.tr'de...

    Karagümrük- Sivasspor | CANLI

    - | Canlı anlatım | 9.hafta maçları... UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle verilen milli ara sonrasında Süper Lig' heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul ekibi Fatih Karagümrük evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.

    Sezona iyi bir başlangıç yapan Fatih Karagümrük sahasında kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Bu sezon hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Sivasspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

    Saat 13:30'da Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı yönetiyor. Karagümrük 12 puanla ligin 5. sırasında yer alırken Sivasspor ise 8 puan ve 1 maç eksiği ile 15. sırada.

    FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR İLK 11'LER

    Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Fatih, Koray, Balkovec, Sabo, Biglia, Jimmy Durmaz, Aatif, Ndao, Sobiech

    Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Claudemir, Cofie, , Gradel, Kone

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    Haberler Spor Fatih Karagümrük- Sivasspor | Canlı anlatım | Süper Lig 9.hafta maçları