Fatih Karagümrük- Sivasspor | Canlı anlatım | Süper Lig 9.hafta maçları... UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle verilen milli ara sonrasında Süper Lig' heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul ekibi Fatih Karagümrük evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Fatih Karagümrük sahasında kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Bu sezon hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Sivasspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Saat 13:30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetiyor. Karagümrük 12 puanla ligin 5. sırasında yer alırken Sivasspor ise 8 puan ve 1 maç eksiği ile 15. sırada.

FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Fatih, Koray, Balkovec, Sabo, Biglia, Jimmy Durmaz, Aatif, Ndao, Sobiech

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Claudemir, Cofie, Yasin Öztekin, Gradel, Kone