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    • 21.11.2020 11:27
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    'den son dakika koronavirüs açıklaması: 4 futbolcunun testi pozitif çıktı toplam vaka 6

    Son dakika haberi... ekiplerinden , takımda 4 futbolcunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-kırmızılılarda testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 6 oldu.

    Süper Lig ekibi duyurdu: 6 oyuncu pozitif

    'de 4 futbolcunun daha Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Takımda vaka sayısı 6'ya yükseldi.

    Göztepeden yapılan açıklama:

    Futbol A Takımımızda yapılan rutin Covid-19 PCR testi neticesinde 4 futbolcumuzun daha sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

    Testi pozitif çıkan oyuncularımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır.

    Böylece Covid-19 PCR testi pozitif çıkarak ev izolasyonunda olan futbolcu sayımız toplam 6 olmuştur. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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    Haberler Spor Göztepe'den son dakika koronavirüs açıklaması: 4 futbolcunun testi pozitif çıktı toplam vaka 6